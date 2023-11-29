Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом

16-летняя наследница Юлии Началовой выступила на сцене в приятной компании.

Знаменитая певица покинула нас в 2019 году. Тогда ее единственному ребенку, дочке Вере, было всего 12 лет. А сейчас она уже заканчивает школу и вовсю проявляет свой талант. Наследница Юлии Началовой выросла в прекрасную девушку, и некоторым кажется, что это произошло даже слишком быстро.

Как и звездная мама, Вера Алдонина связала жизнь с музыкой. Юная исполнительница уже не раз выступала перед публикой и впечатляла слушателей своими вокальными способностями. На днях дочь покойной певицы снова вышла на сцену, чтобы спеть на мероприятии в концертном зале "Градский Холл".

Примечательно, что перед публикой наследница Юлии Началовой появилась не одна. Накануне она поделилась в личном блоге снимками, сделанными во время концерта. 16-летнюю Веру Алдонину сняли на сцене вместе с известным певцом Эмилем Кадыровым. Камера запечатлела, как исполнители пели дуэтом, танцевали и держались за руки.

Стоит отметить, вместе Алдонина и Кадыров смотрелись на сцене очень гармонично. Вероятно, их связывают теплые приятельские отношения. Впрочем, в таком роскошном и женственном образе Вера смогла бы украсить любую компанию. Для мероприятия она выбрала нежное платье в пол с открытыми плечами.

Многие отмечают, что с возрастом девушка становится все больше похожа на знаменитую маму. С каждым годом наследница певицы расцветает и раскрывает свой талант. Однако полностью публичный образ жизни школьница пока не ведет. Ранее "Дни.ру" писали о том, что повзрослевшая дочь Юлии Началовой тихо уехала из России. О своем отъезде Вера Алдонина сообщила публике далеко не сразу.