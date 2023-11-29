Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место

Молодая певица утверждает, что российские женщины не нуждаются в дополнительных пластических процедурах. Люся Чеботина утверждает, что и сама никогда не ложилась под нож хирурга.

26-летняя певица неожиданно для себя оказалась в центре скандала. Причиной стали высказывания, которые Люся Чеботина допустила, обсуждая естественную красоту женщин. По мнению артистки, представительницы прекрасного пола не нуждаются в пластике. Об этом пишет женский журнал Клео.ру.

Люся Чеботина уверена, что Россия – уникальное место. Огромное количество браков между представителями разных национальностей помогает детям быть невероятно красивыми. Ведь правда, наша страна является родиной самых привлекательных дам. В этой связи не стоит портить естественные особенности внешности, превращаясь в одинаковых кукол. За эти слова звезду раскритиковали в социальных сетях. Более того, певицу обвинили в ненатуральности. Молчать исполнительница хита "Целуй меня" не стала. Она утверждает, что никогда не ложилась под нож хирурга. Губы и зубы у нее хорошие от природы – все свое.

"Мне-то лучше знать, что с лицом я ничего не делала. Вы же сами все и додумываете", – ответила хейтерам артистка.

После этого заявления в адрес Чеботиной посыпались злые комментарии, обвинения во лжи и откровенные оскорбления. Певица не стала отвечать злом на зло. Она попросту проигнорировала недоброжелателей. Очень мудрый поступок адекватной женщины.

Напомним, что звезда Люси Чеботиной взошла на отечественной сцене не так давно. Она ворвалась в чарты с хитом "Солнце Монако" в 2021 году. При этом певица занимается музыкой долгие годы. Первый официальный сингл был выпущен в 2016. Сейчас артистка востребована, гастролирует по регионам и выступает в сборных концертах.