Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги

В России истекает срок уплаты имущественных налогов. Если решение этого вопроса затянуть, то можно стать фигурантом уголовного дела. Оказалось, что Филипп Киркоров ходит под статьей, не выплачивая долг.

Поп-король отечественной эстрады скопил многомиллионный долг по налогам. Филипп Киркоров не торопится их гасить, поэтому существует риск возбуждения уголовного дела, пишут "Страсти". Сейчас обязательства певца перед Федеральной налоговой службой достиг 5,5 миллионов рублей. Если представители государственного ведомства обратятся в суд, то исполнителю все же придется перечислить деньги.

Специалисты отмечают, что пени начисляются автоматически. Если долг достигнет 13,5 миллионов рублей, то над головой певца сгустятся тучи. Забыл или не захотел платить? Эта сумма попадает под особо крупный размер неуплаты. По отечественному законодательству виновное лицо может быть наказано реальным лишением свободы на срок до 3-х лет. При погашении всех обязательств уголовное дело может быть прекращено.

Срок исковой давности по подобным налоговым делам составляет три года. Поэтому у Филиппа Бедросовича есть возможность избежать сурового наказания. Отметим, что гонорары народного любимца позволяют закрыть все обязательства после одного выступления. Не исключено, что многомиллионный долг образовался из-за ошибок помощников поп-короля.

56-летний Филипп Киркоров вряд ли самостоятельно занимается финансовыми вопросами. Певец сконцентрирован на творческой карьере. Он поет на сцене с 5-летнего возраста. Впервые зрители увидели юный талант во время выступлений его отца Бедроса. Темноглазый мальчик с кудрявыми волосами и звонким голосом не оставил никого равнодушным. Сейчас артист не только исполняет песни, но и снимается в кино, ставит мюзиклы и посещает светские вечеринки.