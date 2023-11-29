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Среда 29 ноября

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Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке

Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке
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Ведущий уже дважды официально регистрировал отношения. Первой женой Гарика Харламова была менеджер ночного клуба Юлия Лещенко, второй – актриса Кристина Асмус. Рискнет ли мужчина в третий раз пойти в ЗАГС?

Актер честно ответил на вопрос о желании вновь жениться. Гарик Харламов не стал скрывать правду, тем более сейчас он официально разведен. Юморист пообщался с представителями прессы перед премьерным показом фильма "Теща". В ленте он сыграл главную роль. Вместе с ним на экране появится и Лариса Гузеева, с которой ранее артист был не в лучших отношениях: они обменивались неприятными фразами в публичном пространстве.

Гарик Харламов не готов в ближайшее время оформлять отношения с любимой женщиной в ЗАГСе. При этом сейчас он встречается с Екатериной Ковальчук. Вероятно, девушку устраивает подобная позиция любимого мужчины. Об этом пишет "Пятый канал".

"Мне двух пока достаточно. Я о новом браке пока не думал даже, честно говоря. Тем более там теща еще, нет", — объяснил свою позицию юморист.
Вероятно, на решение Гарика Харламова повлиял болезненный разрыв с Кристиной Асмус. Для мужчины брак был вторым, для женщины первым. Поженились актеры в 2013 году. Через семь лет официально заявили о разрыве и разрыве союза. Во время совместной жизни стали родителями. Сейчас Анастасия живет с мамой, но на постоянной основе контактирует и с папой. С бывшей женой отношения по-прежнему натянуты, в социальных сетях появляются неприятные подробности совместной жизни.
Сейчас Гарик Харламов больше времени уделяет карьере. Он много снимается в кино, участвует в ТВ-программах, интернет-шоу. Отметим, что фильмография актера насчитывает десятки популярных лент: "Клуб", "Самый лучший фильм", Мамы 3" и другие. Озвучивал персонажей в российских и зарубежных мультфильмах.
29 ноября 2023, 06:53
Гарик Харламов. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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