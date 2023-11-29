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Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой

Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой
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64-летняя актриса, несмотря на возраст, продолжает покорять мужчин. Накануне во время очередного светского мероприятия популярный певец упал перед Ларисой Гузеевой на колени.

Филипп Киркоров не постеснялся приклонить колено перед одной из самых красивых женщин отечественного кино. Лариса Гузеева пришла на премьеру фильма "Теща". В нем она сыграла главную роль вместе с Гариком Харламовым. Поп-король, увидев артистку, не смог сдержать себя. Эксклюзивные кадры произошедшего публикует "Пятый канал".

Лариса Гузеева смущенно улыбалась, теряясь в объятиях певца, облаченного в белоснежную шубу. Филипп Киркоров не обращал внимание на окружающих людей и объективы камер. Он признавался любимой актрисе в нежных чувствах.

"Обожаю", – заявил поп-король, стоя на коленях у ног бессменной ведущей шоу "Давай поженимся".

Отметим, что комедия "Теща" – одна из самых ожидаемых премьер сезона. Внимание зрителей приковано к ленте из-за необычного тандема героев. Некоторое время назад Лариса Гузеева и Гарик Харламов поссорились. Они обменивались неприятными фразами, пытаясь побольнее задеть друг друга. Вероятно, совместная работа поставила точку в их противостоянии.

Сюжет фильма переносит зрителей в обычную российскую жизнь. Теща – начальница ЖКХ и очень волевая женщина, роль которой исполняет Лариса Гузеева, не очень довольна выбором дочери. Непутевый, по ее мнению, зять, его играет Харламов, не лучшая партия для дочери. Главным героям предстоит пережить череду забавных, но очень поучительных ситуаций. Не исключено, что в конце все же все будут счастливы. Режиссер ленты Аскар Узабаев. Официальная премьера "Тещи" в российских кинотеатрах состоится 30 ноября 2023 года.

29 ноября 2023, 05:59
Лариса Гузеева. Фото: © Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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