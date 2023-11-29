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В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского

В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского
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Кумир нескольких поколений по-прежнему находится в больнице. Близкие и друзья находятся с ним в контакте. Рассказываем, как сейчас себя чувствует Михаил Боярский.

Актер прочувствовал себя плохо накануне. Он был экстренно госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. В стенах медицинского учреждения подтвердился страшный диагноз – инфаркт. Об этом сообщает "Царьград". Сейчас Михаил Боярский находится под постоянным наблюдением врачей. Его состояние оценивается как средняя степень тяжести. Немолодой мужчина в контакте с членами семьи, он в ясном сознании.

73-летнему артисту провели ангиографию. Процедура необходима для отслеживания возможных изменений в организме после инфаркта, пишет RT. Ранее Михаил Боярский рассказывал, что тяжело восстанавливался после перенесенной коронавирусной инфекции. Ему пришлось сократить количество проектов, в которых актер принимал активное участие. Мужчина стал больше времени проводить с семьей и заниматься вопросами своего здоровья.

"Состояние стабильное, все хорошо", – рассказала телеканалу "360" PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова.

Исполнитель хита "Зеленоглазое такси" преисполнен надеждами на счастливое будущее. Ранее он рассказывал и о других своих хронических недугах, в том числе сахарном диабете. При этом артисту удалось выстроить работу и отдых так, что болезнь почти не ограничивала его.

Напомним, Михаил Боярский начал активно сниматься в кино с 1959 года. Сейчас его фильмография насчитывает десятки популярнейших лент. "Соломенная шляпка", "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф", "Самый лучший день" и другие. Артист подарил свой узнаваемый голос персонажам, дублировал и зарубежные мультфильмы.

29 ноября 2023, 01:42
Михаил Боярский. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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