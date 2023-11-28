Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса

Не секрет, что многие обеспеченные и известные люди пользуются услугами личного водителя. Но некоторые знаменитости не готовы жертвовать своим удовольствием ради комфорта и экономии времени. "Дни.ру" составили список звездных леди, которые являются автолюбителями и предпочитают сами садиться за руль.

Лера Кудрявцева

Многие поклонники телеведущей знают, что она часто водит автомобиль. Свою страсть к такому методу передвижения блондинка не скрывает, но не утаивает и сложности, с которыми ей приходится сталкиваться. Ранее Лера Кудрявцева признавалась, что ее стиль вождения часто критикует супруг Игорь Макаров. Поэтому каждая совместная поездка пары оборачивается едва ли не разводом.

Настя Ивлеева

Бывшая супруга рэпера Элджея давно известна как заядлая любительница роскошных автомобилей. Блогерша любит с ветерком кататься по улицам Москвы на спортивных иномарках и не жалеет средств на это недешевое удовольствие. За последние несколько лет Настя Ивлеева собрала внушительный автопарк, которому могут позавидовать многие другие звезды.

Агата Муцениеце

Экс-супруга Павла Прилучного тоже входит в число знаменитостей, которых часто можно увидеть за рулем. Актриса предпочитает водить самостоятельно и наотрез отказывается пользоваться услугами личного водителя. Но для своих наследников, как делилась Агата Муцениеце ранее, нанять такого сотрудника она планирует.

Ксения Бородина

Любит проводить время в водительском кресле и известная телеведущая Ксения Бородина. И это при том, что звезда "Дома-2" живет за городом и тратит немало времени на регулярные поездки в столицу по делам. Впрочем, в отличие от некоторых коллег, она не так категорична в этом вопросе, поэтому может воспользоваться услугами личного водителя.

Оксана Самойлова

Не секрет, что вместе с репером Джиганом блогерша воспитывает четверых детей. Трое из них уже ходят в школу и на всевозможные дополнительные занятия. Оксана Самойлова не скрывает, что справляться с таким количеством детских дел и везде успевать бывает по-настоящему нелегко. Однако она предпочитает сама садиться за руль и является большой ценительницей роскошных авто.

Ранее список звезд-автолюбителей озвучил портал "Клео.ру". По их версии, в число ценителей машин вошли Марат Башаров, Леонид Якубович и другие знаменитости.