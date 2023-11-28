Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях архивные кадры. На старых снимках любимицу публики с трудом можно узнать.

Уже больше 10 лет имя актрисы неразрывно связано с Павлом Прилучным. Коллеги по цеху вместе снимались в сериале "Закрытая школа", затем крутили роман, а потом и вовсе создали семью. Их отношения практически всегда были на виду и развивались на глазах у всей страны. А вот о том, как жила Агата Муцениеце до встречи с избранником, который теперь уже вошел в список бывших, известно не всем.

Несколько дней назад артистка уехала из России в Латвию вместе с детьми. Вероятно, в родном доме знаменитость накрыла волна ностальгии и воспоминаний о юношеских годах. В своих социальных сетях брюнетка поделилась кадрами, которые ранее не показывала. На фото звезда предстала совсем молоденькой девушкой.

Не секрет, что сейчас Агата Муцениеце является обладательницей подтянутой фигуры, за что ее часто хвалят. Но раньше, как оказалось, она была еще стройнее. В личном блоге актриса показала, как выглядела до свадьбы и знакомства с Павлом Прилучным. Знаменитость продемонстрировала подписчикам собственный снимок, размещенный в одной из старых газет, и акцентировала внимание на своей худобе.

"Ребят, посмотрите, какая я была худая... Так, мне еще есть куда худеть", – с грустью в голосе отметила Агата Муцениеце.





Вполне возможно, что слова о похудении были лишь шуткой, которую актриса не планирует реализовывать. Ведь она и без того может похвастаться роскошными формами, которые не стесняется демонстрировать публике. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце блеснула привлекательной фигурой.