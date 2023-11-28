Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева?

Угадайте, какому фильму принадлежит фраза, сказанная экранным героем Евгения Евстигнеева.

Выражение "Делу – время, потехе – час" знакомо каждому с самых малых лет. Но не стоит забывать, что для продуктивной работы отдых важен не меньше, чем усердие и сосредоточенность. Предлагаем немного отвлечься от повседневной рутины и посвятить несколько минут прохождению познавательного теста.

Выбирая правильные ответы на вопросы, вы не только увлекательно и с пользой проведете время, но и сможете проверить свои знания. Выясните, настолько ли вы хорошо знакомы с творчеством знаменитого артиста Евгения Евстигнеева, как вам хотелось бы. Или же вам не мешало бы освежить память и пересмотреть любимые картины.