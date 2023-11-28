Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене

Андрей Ургант признался, какие изменения пришли в его жизнь с появлением избранницы.

Долгое время считалось, что знаменитый артист так и не обрел счастья в личной жизни. Как известно, он дважды связывал себя узами брака, но оба союза обернулись разводом. После этого сын Нины Ургант не спешил рассказывать о том, как складываются его любовные дела. Но, как оказалось, причины на то у Андрея Урганта были.

Сегодня, 28 ноября, отец Ивана Урганта отмечает 67-й день рождения. В честь такого события телеведущий пообщался с журналистами и пооткровенничал о своей личной жизни. Андрей Ургант признался, что в эту же дату на год стала старше его избранница Елена. Более того, актер рассказал о том, что больше не является холостяком.

По словам артиста, они с возлюбленной уже узаконили свои отношения. Хотя Елена моложе знаменитого мужа на 20 с лишним лет, союз, судя по всему, получился гармоничным. По признанию артиста, он жалеет о том, что не женился на избраннице еще в начале нулевых, когда они только познакомились. Ведь теперь она делает его жизнь лучше и вовсю хозяйничает в доме.

"С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно", – трогательно рассказал о молодой жене Андрей Ургант.



Отец Ивана Урганта убежден, что мужчина в его возрасте обязательно должен иметь штамп в паспорте. В противном случае, по мнению актера, это характеризует человека далеко не лучшим образом. Очевидно, такого телеведущий не пожелал бы и своему сыну, о котором трепетно заботится. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Андрей Ургант нашел работу для сидящего без дела наследника Ивана Урганта.