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Вторник 28 ноября

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Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет сын 9-летний сын Пьехи

Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет сын 9-летний сын Пьехи
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Нет сомнений, что Стас Пьеха старается дать своему единственному наследнику все самое лучшее. Однако характер мальчику достался не самый простой.

Мало кто захочет поспорить с тем, что знаменитый певец стал достойным продолжателем творческой династии. Он не только построил успешную карьеру на сцене, но и сделал все, чтобы у публики не было поводов судачить о его личной жизни. Не секрет, что некоторые звезды привыкли разводиться со скандалами и бросать детей ради карьеры. Но Стас Пьеха, как известно, в их число не входит.

Со своей первой и пока единственной супругой, моделью и диджеем Наталией Горчаковой, артист развелся мирно и без лишней шумихи. Кроме того, после расставания певец не прекратил принимать активное участие в воспитании сына Петра. Казалось, забота обоих родителей должна была взрастить в мальчике мягкий и послушный характер. Однако ребенок растет полной противоположностью.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ Наталия Горчакова рассказала, с какими трудностями им с бывшим мужем приходится сталкиваться в воспитании наследника. По ее словам, 9-летний Петр любит хулиганить и часто проявляет свой бунтарский нрав в школе. Из-за плохого поведения ребенку даже трижды пришлось сменить учебное заведение.


Экс-супруга Стаса Пьехи призналась, что ей стыдно рассказывать о выходках сына на всю страну. Однако одну из его проделок она все же вспомнила. По словам Горчаковой, однажды ребенок начал употреблять нецензурную лексику прямо во время школьного праздника. За этого мальчика временно отстранили от занятий.

"Был конкурс рассмешить Царевну Несмеяну. Никто не мог этого сделать. Петя подошел и выругался таким отборным матом. Там был такой шок", – рассказала Наталия Горчакова.

Впрочем, полностью перевоспитать наследника и сделать его "удобным" ребенком мама не пытается. Горчакова призналась, что предоставляет сыну свободу действий, но только в собственной комнате. Вероятно, Стас Пьеха экс-супругу в вопросах воспитания полностью поддерживает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек.

28 ноября 2023, 13:50
Стас Пьеха. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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