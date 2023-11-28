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Вторник 28 ноября

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Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября

Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября
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Павел Глоба рассказал, чего стоит ожидать в этот день, и дал несколько важных советов.

До новогодней ночи, когда вся страна будет подводить итоги и строить планы на следующий год, осталось всего несколько недель. Поэтому сейчас как никогда важно проживать каждый день с умом. Как сделать это правильно, знает один из самых известных астрологов России Павел Глоба. В личном блоге он рассказал, как жителям нашей страны следует провести вторник 28 ноября.

В своем телеграм-канале эксперт по звездам отметил, что сегодняшний день подходит для решения сложных задач и интеллектуального труда. Также специалист дал важное предостережение россиянам. По его словам, особенно важно в этот вторник избегать дурных мыслей и слов, иначе они могут стать реальностью.

Кроме того, Павел Глоба дал совет тем, кто столкнулся с проблемами со здоровьем. Астролог порекомендовал россиянам не перегружать плечи и руки. Эксперт по звездам отметил, что 28 ноября можно заниматься лечением недугов печени и болей в области бедер, а также проводить оздоровительные процедуры с кровью.

"Залогом выздоровления наряду с лекарствами является молитва, пост и отказ от негативных мыслей", – написал астролог.

Тем, кто верит в приметы, следует обращать в этот вторник особое внимание на свои ощущения и находки. Павел Глоба рассказал, что случайное обнаружение металлических или блестящих предметов сегодня станет предвестником помощи. А сладковатый привкус или запах во рту с утра могут означать грядущие знакомства с новыми людьми.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что астролог Глоба дала прогноз о сроках окончания испытаний и прихода мира

28 ноября 2023, 12:23
Павел Глоба. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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