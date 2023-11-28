Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме

Олег Газманов поделился, что долгое время борется с напастью, от которой его никто не может избавить.

В свои 72 года известный на всю страну артист выглядит очень молодо и ведет активный образ жизни. Поклонники часто шутят, что время совершенно над ним не властно. На публике певец всегда бодр и полон сил, но за пределами сцены, как выяснилось, все далеко не так радужно. Олег Газманов признался, что уже много лет мучается из-за одной проблемы.

Не секрет, что артист полностью отдается на своих выступлениях и неизменно заряжает публику своей энергией. Однако самому исполнителю этой энергии далеко не всегда хватает. В беседе с журналистами Газманов откровенно рассказал о том, с чем ему приходится бороться. Оказалось, певец долгое время страдает от бессонницы.

По словам музыканта, проблемы со сном настигли его еще много лет назад. Особенно тяжело артисту приходится во время гастролей. Олег Газманов поделился, что совершенно не может спать в транспорте, хотя и сильно выматывается в длительных поездках и на выступлениях.

"Чтобы меня утомить, мне нужно дня три. Только тогда вырубаюсь. А так получается, что на гастролях я фактически не сплю", – откровенно рассказал о своей проблеме Газманов.

К сожалению, пока справиться с этой бедой певцу никак не удается. Артист не раз обращался к специалистам, но те лишь разводят руками. Несмотря на это, он не упускает руки и находит энергию, чтобы радовать слушателей и поддерживать отношения с коллегами по цеху. Ранее "Дни.ру" писали о том, что 72-летний Олег Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом.