Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым

Худрук "Табакерки" отметил юбилей. Он состоялся и как режиссер, и как актер. Владимир Машков вспомнил, как начинался его большой путь к вершинам мастерства

Народный артист Российской Федерации посвятил себя искусству. Владимир Машков внес в отечественную культуру весомый вклад. Накануне ему исполнилось 60 лет. "Пятый канал" уточнил у мужчины, готов ли он подвести какой-то итог прожитых лет.

"Я еще не подводил глобальных итогов. Того, что сделано, потому что пять лет будет вот-вот. По дням и по месяцам помню, что со мной происходило", – отметил артист.

Владимир Машков с большим теплом вспоминает о своем предшественнике на посту художественного руководителя. Олег Павлович Табаков, фактически, дал юному тогда еще Володе путевку в жизнь. Он взял харизматичного юношу на свой курс. Впервые мужчины встретились в застенках МХАТа. Машков подрабатывал декоратором в учреждении культуры, где и встретил своего будущего наставника.

"Я понял, что никаких других возможностей уговорить большого мастера взять меня нет. Травил металл и готовился. Такой мой путь, у каждого он свой", – поделился воспоминаниями Владимир Львович.

Табаков обожал своего ученика. Он считал Машкова одним из лучших, доверяя и даря любовь. Еще в середине 90-х актера представители прессы называли преемником Олега Павловича. Сам же артист считал, что домыслы преувеличены. Оказалось, что метр ошибался. После ухода педагога один из лучших последователей продолжил его дело.

Сейчас Владимир Машков художественный руководитель Театра Олега Табакова, а также Московской театральной школы имени своего наставника. Эта работа занимает настолько много времени, что для кино его не остается. Еще в 2019 году актер заявил о приостановке съемок в фильмах.

"На сцену выходят ребята от 16 до 20 лет. Они становятся очень успешными. Их знает и любит Москва. Они показывают очень хорошие творческие результаты. Вот это, мне кажется, достижение", – подвел итог худрук.

Поздравляем Владимира Львовича с 60-летним юбилеем и благодарим за огромный творческий вклад в развитие отечественной культуры.