Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака

Знаменитый телеведущий живет с четвертой супругой больше 14 лет. Дмитрий Дибров рассказал, почему отношения длятся так долго.

64-летний журналист точно знает, как сохранить хорошие отношения в семье. Он женился на совсем юной Полине еще в 2009 году. С этого времени супруги не только счастливо живут вместе, но и дарят этому миру красивых и здоровых детей. Дмитрий Дибров раскрыл главный секрет семейной жизни. Об этом пишет "канал 360".

По мнению ведущего, главным связующим звеном между супругами является интимная жизнь. Она должна быть постоянной и разнообразной. Семейная жизнь может прекратиться из-за игнорирования желаний друг друга.

"Поменяй засаленный халат на что-нибудь интересное. Возьми две свечи и бутылочку шампанского", — заявляет Дибров.

Супруг юной Полины Дибровой не исключает, что семьи разваливаются из-за нежелания сохранять первоначальную страсть. Важно вспоминать и сохранять ощущения, которые мужчина и женщина испытывали друг к другу на этапе похода в ЗАГС.

"Постель — это котелок, наполняющий семью эмоциональным теплом",— уверен телеведущий.

Дмитрий Дибров считает, что женщины часто забывают о важности интима. Кажется, что любимый мужчина уже не сможет ничем удивить. Снижают либидо и постоянные бытовые вопросы. Жены должны знать, напоминает журналист, что 18-летние секретарши никогда не закончатся. Не хочется конкуренции, тогда супруг должен быть полностью удовлетворен, выходя из дома. Не менее важным скрепляющим звеном для современной семьи являются традиции. Дибров привел пример из своей жизни. Вместе с женой и общими детьми они смотрят фильмы, обсуждают их и стараются сделать выводы о правильности поступков.