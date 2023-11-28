Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича

Молодой и перспективный артист больше никогда не сыграет ни в кино, ни в театре. К сожалению, из жизни ушел Евгений Шепелевич.

Вновь в актерской среде траур. Скончался Евгений Шепелевич. 38-летнего мужчину зрители запомнят по ярким эпизодическим ролям в российских фильмах и сериалах. Об уходе из жизни артиста сообщает "Канал 360".

Мужчина скончался еще неделю назад, но информация об этом появилась лишь накануне. О причинах гибели актера не сообщается. На съемочной площадке Евгений Шепелевич работал вместе с именитыми коллегами: Александром Носиком, Алексеем Шевченко и Олегом Андреевым.

Зрители запомнят Евгения Шепелевича по ролям в таких лентах, как "Условный мент-2", "Великолепная пятерка", "Невский", "Литейный" и других. С 2020 года актер не принимал участия в проектах. О месте и времени церемонии прощания с 38-летним артистом не сообщается.