Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку

Поп-король не смог уговорить свою спутницу принять участие в фотосессии на очередном светском мероприятии. Рассказываем. от кого спокойно принял отказ Филипп Киркоров.

Певец частый гость светских мероприятий. Он с большим удовольствием общается с коллегами, прессой и поклонниками. Любит артист позировать перед фотокамерами и продемонстрировать свою безупречную внешность. Накануне Филипп Киркоров посетил премьеру фильма "Теща". Сопровождала его маленькая дочь Алла-Виктория. Об этом сообщает "Пятый канал".

Юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить с ним на красную дорожку. Обычно девочка любит позировать и улыбаться фотографам, но в этот раз все пошло не как обычно. Вероятно, ребенок просто устал.

«Ну, с краешка, две минуты, сделаем и все. Ну, пойдем», — уговаривал папа Аллу-Викторию, но она осталась непоколебима.

Все же певцу не суждено было в этот вечер фотографироваться в одиночестве. Его поддержала Татьяна Тур. Пара, взявшись за руки, прогулялась по красной дорожке. К слову, именно с этой женщиной певцу приписывают роман. Официально о создании семьи не сообщалось.

Напомним, что 56-летний певец был женат всего один раз. Его избранницей стала народная артистка СССР Алла Пугачева. Брак продержался 11 лет. В 2005 супруги развелись без скандалов и склок. Общих детей у них не было. Наследники у Филиппа Киркорова появились на свет позже. Сейчас дочери поп-короля Алле-Виктории 12 лет, сыну Мартину 11.

Филипп Киркоров на сцене с 1985 года. За эти годы он исполнил десятки хитов, играл на сцене театров, ставил мюзиклы. Сейчас снимается в кино, клипах, участвует в модных показах и вечеринках, стараясь не попадать в скандальные истории.