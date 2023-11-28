Ушла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде

Алла Борисовна – фигура в отечественном шоу-бизнесе весомая. Сейчас она далеко от Родины и, в ближайшем будущем, возвращаться не собирается. есть ли адекватная замена Примадонне?

Алла Пугачева не дает конкретных ответов на вопросы о возвращении в Россию. Неожиданно место королевы эстрады оказалось вакантно. Она ушла. Есть ли достойные кандидаты, которые смогли бы его занять? На этот вопрос издания "Страсти" ответила певица Сара Окс.

Исполнительница не видит на российской сцене фигуры, способной даже приблизиться к таланту и влиятельности Аллы Пугачевой. Сейчас современные артисты интересны лишь во время работы в конкретном проекте. После его завершения, чаще всего, интерес к персоне теряется.

"Грибы, DJ Пилигрим, Нюша, Иван Дорн — каждое имя было громким. Но где они все сейчас? У нас короли и королевы — пока есть бюджет. Это ни для кого не секрет секрет", — пояснила Сара Окс.

Уехавшая из России Алла Борисовна сейчас вместе с младшими детьми и юным мужем находятся вне границ родины. Семья обосновалась на Кипре. По информации ряда источников, туда супруги отправились из Израиля. До этого они жили в Латвии. где окажутся певица и юморист завтра – покажет только время.

74-летняя Алла Пугачева долгое время не давала больших концертов, решив отойти от сцены, уступив место молодым. За свою жизнь она успела напеть десятки хитов, выпустить автобиографическую книгу, сняться в кино и даже побывать в роли режиссера рождественских концертов.

Особый интерес у поклонников всегда вызывала личная жизнь Примадонны. Официально она была замужем четыре раза. В 2011 году сочеталась узами брака в пятый раз с юмористом Максимом Галкиным* – признан РФ лицом-иноагентом. Отношения принесли не только женское счастье, но и двух детей Лизу и Гарри.