Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Вчера, в последнее воскресенье ноября, в России традиционно отметили День матери. Праздник не обошел стороной многих жителей нашей страны, в том числе знаменитых людей. Как провели этот важный и светлый день звезды?

Валерия

Как и многие коллеги по цеху, Валерия построила семью и стала мамой, причем не один раз. Поэтому певица как никто другой понимает ценность этого праздника. Вчера артистка опубликовала в блоге пост, посвященный всем мамам, и призвала подписчиков поздравить своих близких.

"Только мамы способны на безусловную любовь. В лице своей мамочки поздравляю всех с Днем матери!" – написала Валерия.

Иосиф Пригожин

Не оставил без внимания этот день и супруг артистки Иосиф Пригожин. Продюсер, как и его знаменитая жена, поделился в блоге снимком со своей родительницей.

"Я с мамой. С Днем матери", – подписал кадр Пригожин.

Елизавета Боярская

Дочь знаменитых артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан тоже дала о себе знать в праздник всех мам. Елизавета Боярская показала архивный кадр, на котором ее запечатлели совсем маленькой вместе с родительницей, и опубликовала важное сообщение. Актриса предложила подписчикам сделать доброе дело и помочь детям, которые в этом нуждаются.

Максим Матвеев

Украсил свою ленту трогательным постом и муж наследницы именитой фамилии. Супруг Елизаветы Боярской тоже обратился к своей маме в личном блоге и поделился с поклонниками семейными фото. На одном из снимков Максим Матвеев предстал вдвоем с родительницей, а на других вместе с ними запечатлели его младшего брата Владимира.

Ольга Орлова

Очевидно, для известной певицы этот праздник стал по-особенному значимым. Не так давно она стала мамой долгожданной и очаровательной дочки. Вероятно, именно поэтому ее послание в День матери было таким кратким. Ольга Орлова поделилась в социальных сетях нежным фото с маленькой наследницей Анной и поздравила всех мам в одном предложении.

"С праздником всех мамочек на земле!!!" – написала бывшая солистка "Блестящих".

Нюша

Порадовала подписчиков теплыми словами и кадрами и любимица публики Нюша. Исполнительница опубликовала в блоге целую серию снимков и роликов с семьей. На умилительных фото звезда предстала вместе со своими детьми и мамой.

"Спасибо за каждый момент, наполненный вашей невероятной заботой и любовью", – оставила в социальных сетях послание певица.

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян в этот светлый день окутала любовью не только женщину, подарившую ей жизнь, но и маму своего супруга. В своем личном блоге жена Павла Прилучного трогательно обратилась к свекрови и поблагодарила ее за сына.

"Любовь Юрьевна, наша любимая бабушка, мамочка! С праздником. Спасибо, что вы у нас есть! Спасибо за такого замечательного сына", – поделилась своими чувствами актриса.



