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Понедельник 27 ноября

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Тест: угадайте фильм по цитате Анатолия Папанова

Тест: угадайте фильм по цитате Анатолия Папанова
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Проверьте, сможете ли вы вспомнить название фильма лишь по одной фразе. В тесте представлены несколько ярких цитат экранных героев знаменитого артиста Анатолия Папанова.

Талантливейшего и любимейшего публикой актера нет с нами уже больше 35 лет. Однако киноленты, в которых он когда-то принял участие, по-прежнему не перестают радовать и восхищать зрителей. Пожалуй, картины и роли Анатолия Папанова помнят практически все. Но каждый ли сможет угадать фильм по цитате одного из его героев?

Увлекательный тест поможет вам не только освежить память, но и вновь окунуться в творчество артиста. Ответив на несколько вопросов, вы узнаете, действительно ли вы являетесь знатоком советского кинематографа и фильмографии Анатолия Папанова.

Проверьте свои знания, но не расстраивайтесь, если не все ответы окажутся правильными. Помните, что такие легендарные картины можно пересматривать бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое!

27 ноября 2023, 15:42
Анатолий Папанов. Кадр: скриншот youtube.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смоктуновский, Этуш, Никулин и другие актеры, прошедшие Великую Отечественную войну

Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Sherstennikov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Mikola Gnisyuk / Russian Look / www.globallookpress.com

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