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10 дней вместе: Самбурская публично объявила о новых отношениях

10 дней вместе: Самбурская публично объявила о новых отношениях
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Оказалось, в личной жизни актрисы произошли приятные перемены. Настасья Самбурская рассказала, что больше не одинока.

Сегодня имя артистки знакомо практически каждому любителю современного российского кинематографа. Брюнетка покорила многих зрителей, сыграв роль Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага", и с тех пор не перестает появляться на экранах. Не меньше, чем творческие успехи, публику волнует и личная жизнь актрисы. Однако об этом Настасья Самбурская говорит крайне редко.

К счастью фанатов, накануне знаменитость все же решилась пооткровенничать о своих сердечных делах. Разговорить брюнетку смог известный ведущий Павел Воля. Сидя в студии его передачи "Шоу Воли", звезда сделала признание и рассказала хорошие новости. Оказалось, у артистки появился новый возлюбленный.

Настасья Самбурская публично объявила о новых отношениях. По словам модели, делать выводы пока рано, ведь они с избранником вместе всего 10 дней. Знаменитость дала понять, что в данный момент не готова откровенно говорить на эту тему. Как объяснила актриса, чтобы она была уверена в человеке, который рядом с ней, должно пройти больше времени.

"Только начинаются отношения, да, и, дело в том, что мне сначала нужно посмотреть, как себя человек проявляет, в каких обстоятельствах", – заявила Настасья Самбурская.

Впрочем, кое-какие выводы о возлюбленном актрисы сделать все же можно. Павел Воля расспросил певицу и выяснил, какие мужчины ей симпатизируют. Тогда звезда уточнила, что для нее большую роль играют рост, доброта и привлекательность.

Вероятно, новый избранник модели всем этим требованиям соответствует. Иначе как бы ему удалось очаровать такую трудолюбивую и успешную красавицу с роскошной фигурой? Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настасья Самбурская в откровенном наряде продемонстрировала упругую грудь.

27 ноября 2023, 15:07
Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шоу Воли✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба ММКФ
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Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ

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