10 дней вместе: Самбурская публично объявила о новых отношениях

Сегодня имя артистки знакомо практически каждому любителю современного российского кинематографа. Брюнетка покорила многих зрителей, сыграв роль Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага", и с тех пор не перестает появляться на экранах. Не меньше, чем творческие успехи, публику волнует и личная жизнь актрисы. Однако об этом Настасья Самбурская говорит крайне редко.
К счастью фанатов, накануне знаменитость все же решилась пооткровенничать о своих сердечных делах. Разговорить брюнетку смог известный ведущий Павел Воля. Сидя в студии его передачи "Шоу Воли", звезда сделала признание и рассказала хорошие новости. Оказалось, у артистки появился новый возлюбленный.
Настасья Самбурская публично объявила о новых отношениях. По словам модели, делать выводы пока рано, ведь они с избранником вместе всего 10 дней. Знаменитость дала понять, что в данный момент не готова откровенно говорить на эту тему. Как объяснила актриса, чтобы она была уверена в человеке, который рядом с ней, должно пройти больше времени.
"Только начинаются отношения, да, и, дело в том, что мне сначала нужно посмотреть, как себя человек проявляет, в каких обстоятельствах", – заявила Настасья Самбурская.
Впрочем, кое-какие выводы о возлюбленном актрисы сделать все же можно. Павел Воля расспросил певицу и выяснил, какие мужчины ей симпатизируют. Тогда звезда уточнила, что для нее большую роль играют рост, доброта и привлекательность.
Вероятно, новый избранник модели всем этим требованиям соответствует. Иначе как бы ему удалось очаровать такую трудолюбивую и успешную красавицу с роскошной фигурой? Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настасья Самбурская в откровенном наряде продемонстрировала упругую грудь.