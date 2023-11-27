Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Недавно стало известно, что Алла Пугачева решила покинуть Кипр и отметить праздник в другой стране. Однако близкие не забыли про нее в этот важный день.

Если раньше Примадонна практически безвылазно находилась в России, наслаждаясь тихим семейным счастьем в своем замке в деревне Грязь, то за последние полтора года многое изменилось. С весны 2022 года и по сегодняшний день артистка успела несколько раз сменить место жительства. Не так давно семья певицы обосновалась на Кипре, но ездить по миру Алла Пугачева не прекращает.

На днях стало известно, что знаменитость построила грандиозные планы на минувший День матери. Как сообщалось, Примадонна решила провести праздник не в кругу родных людей, а вместе с друзьями. Но несмотря на то, что звезда была в эту важную дату в чужой стране без семьи, близкие не забыли ее поздравить.

Несколько дней назад супруг-иноагент Аллы Пугачевой опубликовал в блоге ролик, на котором запечатлел свою беседу с детьми в домашней обстановке. Шоумен спросил у двойняшек, как они планируют поздравлять родительницу в День матери. Отвечая на вопрос отца, Лиза напомнила, что праздник та решила отмечать в Лондоне. Тогда отец порекомендовал наследникам отправить Примадонне цветы с помощью специального сервиса.

Последовали ли двойняшки совету папы, неизвестно. Вероятно, Лиза и Гарри все же порадовали родительницу в важный день. Не забыла про праздник и старшая дочь артистки Кристина Орбакайте. Накануне она опубликовала в личном блоге ролик, снятый много лет назад. На видео Алла Пугачева и ее наследница сидели вместе, мило обнимаясь и беседуя.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сбежавшая на Кипр Алла Пугачева попала на камеру без парика.