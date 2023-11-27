Какое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта

Посмотрел финал 5 сезона шоу-проекта "Ну-ка, все вместе!" Хочу заметить, что профессиональный уровень участников в этом году значительно вырос. На сцене я увидел не только вокалистов с мощными вокальными данными, но вполне сформировавшихся артистов.



Для меня важны несколько факторов в артисте, но первое, что должно быть в концертном номере и отточено артистом до блеска – это интонация. Артист, работающий на публику, всегда должен выходить подготовленным, с достаточно отрепетированным материалом. Прежде всего, подготовленному зрителю всегда будут слышны интонационные неточности, а затем уже владение красками, фразировка, тембральный окрас, расстановка акцентов, харизматичность и многое другое.



Я считаю крайне неправильным в финале шоу-проекта или конкурса показывать эксперименты. Спонтанное исполнение, или импровизация недопускается. Это всегда будет выступление "наугад".

У артистов перед выступлением присутствует небольшое волнение, которое может помочь сделать номер более живым, трепетным и эмоциональным. Но волнение должно быть управляемым, нельзя поддаваться панике. Зритель это чувствует, да и артист всю песню находится в смятении (чтоб не забыть текст, попасть в ноты и так далее). Во время исполнения единственного финального номера нужно отдаваться задумке авторов песни, входить в определенное трансовое состояние и пытаться передать свою интерпретацию зрителю, то есть достучаться до него.

Теперь хочу отметить тех, чье выступление меня зацепило, кто до меня достучался.

Начну с дуэта Александра Елкина и Розы Туаевой. Этот дуэт я услышал в полуфинале, и их исполнение было настолько филигранным, что было полное ощущение, что на сцене абсолютно "спетый" дует. Как ребята чувствуют друг друга, как они владеют своими голосами, его красками. Они исполнили англоязычную песню "Say something" и это исполнение можно заслуженно назвать эталонным.

Запомнилась красотка проекта и интересная самобытная исполнительница Александра Белякова. У нее вполне может быть интересное эстрадное будущее. Разноплановая и опасная Дарья Морозова. Опасная потому, что может психануть и пойти на эксперимент, когда нужно стабильное выступление. Я думаю мы ее еще увидим, как сольную исполнительницу или участницу какого-нибудь проекта.

Ну и конечно, хочу отметить финальное выступление Фарруха Хасанова. До этой песни, признаюсь честно, он меня не "цеплял", а здесь выложился на все 100. Филигранная игра тембральными красками, безупречная интонация, очень органичная фразировка и в целом харизматичное выступление, сделали свое дело. Фаррух действительно показал, что он самобытный интересный артист.

