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Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России

Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России
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Ксения Собчак сделала откровенное заявление и объяснила свое отношение к родной стране.

Сегодня журналистка считается одной из самых обсуждаемых знаменитостей российского шоу-бизнеса. Не секрет, что она прославилась и стала известной на всю страну благодаря проекту "Дом-2". Впрочем, с телестройкой блондинка уже давно не ассоциируется. Последние годы Ксения Собчак строит собственную карьеру, никак не связанную с нашумевшим шоу, и активно работает над новыми проектами.

Одну из своих задумок телеведущей удалось реализовать совсем недавно. Об этом она рассказала в личном телеграм-канале. Бывшая звезда "Дома-2" поделилась, что на днях стартовал ее новый проект, посвященный русскому стилю. Однако запуск омрачился критикой, которая вылилась в Сети на создателей.

В социальных сетях Ксения Собчак пожаловалась, что многие начали обвинять ее в желании пропиариться на актуальной в нынешней ситуации теме. По словам блондинки, злые языки указали ей на то, что она якобы никогда не проявляла интереса к отечественной культуре. Но, как объяснила журналистка, это мнение является ошибочным.

Ведущая напомнила, что не раз оказывала поддержку российским дизайнерам, художникам и другим деятелям искусства. Журналистка призвала недоброжелателей не строить против нее козни, а объединяться ради общего дела. А завершила свой пост блондинка откровенным посланием родине. В нем Ксения Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России.

"Моя страна самая любимая и красивая. Я тут живу, никуда не уеду и стыдиться своей русскости никогда не буду", – заявила журналистка.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак отреагировала на злобные комментарии.

27 ноября 2023, 12:19
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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