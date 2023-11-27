"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости

Возраст – это всего лишь цифра. Актриса Орнелла Мути не ощущает свои 68 лет.



Звезда кинематографа, Орнелла Мути, хоть и обладает значительным опытом в актерской профессии, не утратила свойственную человеку естественность старения.

Несмотря на это, ее внешний вид до сих пор сохраняет свежесть начинающей актрисы. Она недавно прибыла в столицу России и представит свой талант на московской сцене в течение нескольких дней, в частности, 27 и 28 ноября, когда она примет участие в постановке "Бетховен – героическая жизнь гения", которая будет показана в Доме музыки и Театре на Таганке. Мути, которая в прошлом сыграла ключевую роль в "Укрощении строптивого", по-прежнему поражает своим неизменно молодым обликом.

Она поделилась тайной своего неувядающего очарования в разговоре с женским изданием "Клео.ру".

Орнелла Мути. Фото: редакция

Актриса подчеркивает, что ей чужды мысли о возрасте, ведь для нее не столько важны годы, сколько текущее самочувствие и жизненный опыт. Она утверждает, что ее физическое состояние не коррелирует с возрастом, и она не испытывает ощущения, соответствующего числу прожитых лет, благодаря бережному отношению к своему телу, которое для нее также является инструментом работы. Она поддерживает себя в форме с помощью здорового образа жизни, который включает правильное питание, регулярные тренировки, достаточный отдых и полный отказ от алкоголя, что требует от нее самодисциплины.

Мути с улыбкой отмечает, что несмотря на свой статус знаменитости, для её семьи она прежде всего обычный человек: супруга, родитель и бабушка. В её жизни было три брака, и она воспитывает троих детей: двух девочек и мальчика. Орнелла Мути считает, что так и должно быть в семейных отношениях.