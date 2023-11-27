Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Понедельник 27 ноября

12:19Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России 11:01"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости 10:51Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 08:54Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 08:18Беги к врачу: названы пять опасных симптомов 07:46Банки раскритиковали идею отмены комиссиюю за оплату ЖКХ 06:59Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды 06:33Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств 05:45Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге 04:59Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 02:50Они не работают: бесполезные советы для похудения 01:59Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 00:56Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях 00:15Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня 17:08Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова 15:38Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга? 13:16Сказочное чудо под елкой: волшебные книги в подарок 12:07Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша 02:11"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 17:54Как не переносить свои травмы на партнера? 16:37Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов 15:11"Серебряная клятва": увлекательное фэнтези со славянскими мотивами 14:11Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 13:33Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова 12:04Как решать конфликты в команде: два главных правила 19:28Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 16:16Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых 12:30Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах" 12:23Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой 12:15В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка" 12:03Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира 11:55"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации 11:42О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 10:42Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила 10:28Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову 09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Женатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости

"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости
234

Возраст – это всего лишь цифра. Актриса Орнелла Мути не ощущает свои 68 лет.

Звезда кинематографа, Орнелла Мути, хоть и обладает значительным опытом в актерской профессии, не утратила свойственную человеку естественность старения.

Несмотря на это, ее внешний вид до сих пор сохраняет свежесть начинающей актрисы. Она недавно прибыла в столицу России и представит свой талант на московской сцене в течение нескольких дней, в частности, 27 и 28 ноября, когда она примет участие в постановке "Бетховен – героическая жизнь гения", которая будет показана в Доме музыки и Театре на Таганке. Мути, которая в прошлом сыграла ключевую роль в "Укрощении строптивого", по-прежнему поражает своим неизменно молодым обликом.

Она поделилась тайной своего неувядающего очарования в разговоре с женским изданием "Клео.ру".

Орнелла Мути. Фото: редакция
Орнелла Мути. Фото: редакция

Актриса подчеркивает, что ей чужды мысли о возрасте, ведь для нее не столько важны годы, сколько текущее самочувствие и жизненный опыт. Она утверждает, что ее физическое состояние не коррелирует с возрастом, и она не испытывает ощущения, соответствующего числу прожитых лет, благодаря бережному отношению к своему телу, которое для нее также является инструментом работы. Она поддерживает себя в форме с помощью здорового образа жизни, который включает правильное питание, регулярные тренировки, достаточный отдых и полный отказ от алкоголя, что требует от нее самодисциплины.

Мути с улыбкой отмечает, что несмотря на свой статус знаменитости, для её семьи она прежде всего обычный человек: супруга, родитель и бабушка. В её жизни было три брака, и она воспитывает троих детей: двух девочек и мальчика. Орнелла Мути считает, что так и должно быть в семейных отношениях.

27 ноября 2023, 11:01
Орнелла Мути. Фото: редакция
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

"Пусть попробует": Орнелла Мути решила стать россиянкой

"Она соскучилась": Орнелла Мути переезжает к Никасу Сафронову в центр Москвы

Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России

Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России
Ксения Собчак сделала откровенное заявление и объяснила свое отношение к родной стране. Сегодня журналистка считается одной из самых обсуждаемых знаменитостей российского шоу-бизнеса.

Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака

Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака
Константин Крюков не спешил сообщать радостную новость публике. Завесу тайны в День матери приоткрыла его супруга Алина. Последние несколько месяцев о семье знаменитого актера ходило немало слухов.

Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова

Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова
Звездный наследник родился в знаменитой семье. Отец Никиты Преснякова проговорился о главной боли своего старшего ребенка. Старший внук Аллы Пугачевой предпочел переехать из России.

Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов

Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов
Любимый телеведущий был замечен в больничных стенах. Николай Дроздов плохо себя чувствует? Друзья мужчины смогли ответить на вопрос. 86-летний ученый сейчас чувствует себя прекрасно.

Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты

Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты
Телеведущая долгое время одна. Ранее она пыталась построить отношения и даже вступала в брак, но все заканчивалось неудачей. Накануне Ольга Бузова рассказала о мужчине, который сможет сделать ее счастливой. 37-летняя женщина смогла добиться невероятных высот в творческой сфере.

Выбор читателей

25/11СбтНачавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 26/11Вск"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 27/11ПндЧуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 27/11ПндЕму тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 27/11ПндСнова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 27/11ПндКонстантин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака