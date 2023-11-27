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Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака

Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака
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Константин Крюков не спешил сообщать радостную новость публике. Завесу тайны в День матери приоткрыла его супруга Алина.

Последние несколько месяцев о семье знаменитого актера ходило немало слухов. Одни переживали, что в браке артиста мог случиться разлад, ведь он практически не появлялся на публике со своей женой. Другие же поговаривали, что супруги скоро станут родителями. К счастью, правы оказались вторые. Накануне стало известно, что Константин Крюков теперь дважды отец.

Несмотря на свою известность и востребованность, о личном звезда "9 роты" рассказывает мало. Актер предпочитает сохранять все самое сокровенное в секрете. Неудивительно, что такой же тактики Крюков придерживался и в последнее время, когда в его жизни происходили важные изменения. О них его супруга Алина рассказала в своем блоге.

Как известно, вчера, в последнее воскресенье ноября, состоялся один из самых светлых праздников – День матери. По такому случаю жена Константина Крюкова опубликовала в своем блоге трогательную запись. Алина Крюкова поделилась кадром, на котором нежно держит в руке крошечную детскую ладошку. А на заднем фоне был запечатлен розовый торт со словами "один месяц".

Фото: соцсети/@lisiixvost

"Сегодня впервые отмечаю День матери", – сообщила супруга артиста.

Новость о том, что актер тайно стал отцом после 10 лет брака, стала приятной неожиданностью для многих. В комментариях десятки пользователей поздравили супругов с таким важным событием.

Впрочем, если для Алины Крюковой этот опыт стал первым, то ее знаменитый муж уже давно успел ощутить радость родительства. Как известно, в 2007 году первая супруга Евгения Варшавская подарила ему наследницу Юлию. А ранее "Дни.ру" писали о том, что Константин Крюков откровенно рассказал об отношениях с дочерью.

27 ноября 2023, 10:51
Константин Крюков и Алина Крюкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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