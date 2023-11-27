Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова

Звездный наследник родился в знаменитой семье. Отец Никиты Преснякова проговорился о главной боли своего старшего ребенка.

Старший внук Аллы Пугачевой предпочел переехать из России. Сын Кристины Орбакайте вместе с молодой супругой живет в США. Его отец Никита Пресняков рассказал, чего больше всего опасается сын и почему тяжело переживает давление общества. Об этом пишет Канал 360.

32-летний мужчина очень переживает из-за постоянного сравнения со звездными родственниками. Ему было тяжело и пришлось проделать большую работу, чтобы не ассоциироваться с именем знаменитой бабушки со стороны матери.

"Бывает ситуация до неадекватности. Никиту даже по имени не называли, кивая в его сторону: "Вон, смотрите, внук Пугачевой", – поделился Владимир Пресняков-младший.

Отец считает старшего ребенка невероятно талантливым. Конечно, семья дала ему возможность получить хорошее образование, но без работы со стороны самого юноши ничего бы не получилось.

"У него бзик на то, чтобы ему никто не давал денег. Он все делает сам", – раскрыл секрет своего сына исполнитель хита "Зурбаган".

Стоит отметить, что трудолюбию Никиты Преснякова могут позавидовать многие. Молодой человек окончил Нью-Йоркскую киноакадемию. Он снимался в фильмах "Елки", "Елки 2", "Индиго". Принимал участие в шоу на центральных каналах: "Две звезды", "Жестокие игры", "Точь-в-точь" и других. Озвучивал мультфильмы "Риф", "Суперкоманда", "Рок Дог". Юноша организовал и продюсировал группу Multiverse. Шесть лет назад в жизни Никиты начался новый этап. Он женился на Алене Красновой. Пара все еще вместе. До момента отъезда из России молодые супруги организовали бизнес в сфере фитнеса.











