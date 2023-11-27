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Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов

Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов
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Любимый телеведущий был замечен в больничных стенах. Николай Дроздов плохо себя чувствует? Друзья мужчины смогли ответить на вопрос.

86-летний ученый сейчас чувствует себя прекрасно. Телеведущего случайно заметили в стенах столичной клиники, поэтому возникли домыслы об ухудшении состояния. Николай Дроздов, вероятнее всего, приходил туда для планового осмотра и анализов. Поэтому он снова оказался в больнице. Об этом сообщает "Пятый канал".

Художник Константин Мирошник, дружащий с Николаем Дроздовым не один год, также не сообщил о проблемах со здоровьем у ученого. Самый обаятельный знаток животных в скором времени собирается в большую экспедицию по российским регионам.

"Мы все бываем там, проверяемся. Анализы сдать и все такое. Также он поздравил нашего же медработника с днем рождения. Так что все хорошо!" — уверяет художник.

Не так давно появилась информация о серьезном заболевании, с которым пытается бороться ведущий, пишет "Царьград". При этом ни Николай Николаевич, ни его супруга Татьяна Петровна эти данные не комментируют. Хранят молчание и близкие друзья семейной пары. Профессор старается больше времени проводить с семьей. Ученый дважды отец. Его дочери Надежда и Елена подарили ему двух прекрасных внуков.

Николай Дроздов – пример человека, который к своему возрасту смог достичь невероятных высот. 86-летний мужчина обладатель множества наград и премий. Он профессор, доктор биологических наук, путешественник и популярнейший в России телеведущий. В 2018 году его удостоили званием Заслуженный журналист. Вряд ли на всем постсоветском пространстве найдется тот, кто ребенком не смотрел увлекательную программу "В мире животных". Голос Николая Николаевича настолько любим россиянами, что одно из популярных приложений по навигации озвучено им. Благодарные зрители желают ученому еще долгих лет жизни.

27 ноября 2023, 04:59
Николай Николаевич Дроздов. Фото: © Pavel Kashaev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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