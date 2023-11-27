Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты

Телеведущая долгое время одна. Ранее она пыталась построить отношения и даже вступала в брак, но все заканчивалось неудачей. Накануне Ольга Бузова рассказала о мужчине, который сможет сделать ее счастливой.

37-летняя женщина смогла добиться невероятных высот в творческой сфере. Она и поет, и снимается в кино, и участвует в театральных постановках, и пишет книги. Пока артистка не смогла только выстроить удачные отношения с мужчиной. Ольга Бузова все еще одна. Эта проблема задевает певицу за живое.

Женский журнал "Клео.ру" пишет, что певица едва сдержала слезы при обсуждении ее личной жизни. Очевидно, что Ольга Бузова сильно переживает из-за отсутствия рядом мужского плеча. Она поделилась своей светлой мечтой. Артистка призналась – хочет оказаться на руках любимого мужчины. Он смог бы отвезти Ольгу домой, уложить в кровать, обнять и сказать слова поддержки.

Напомним, впервые об одной из самых целеустремленных женщин страна узнала в начале 2000-х. 18-летняя Ольга Бузова пришла на телепроект "Дом-2" и пробыла на площадке почти четыре года. за это время зрители настолько полюбили искреннюю девушку, что признали лучшей за всю историю проекта. Во время съемок она пыталась построить любовь с Романом Третьяковым, но мужчина бросил ее на глазах у многомиллионной аудитории. В 2012 состоялась свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. К сожалению, через четыре года союз распался из-за предательства мужчины. Еще около двух лет Ольга Бузова встречалась с Давидом Манукяном, но и этот союз не продержался долго.

Не исключено, что мужчинам трудно находиться рядом с такой женщиной. Ольга Бузова полна энергии и новых идей. Ее трудоспособности можно только позавидовать. Вторая половинка, вероятно, должна обладать схожими качествами.