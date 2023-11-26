"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым

Грандиозный концерт "Легенды Ретро FM" в ВТБ-Арене собрал суперзвезд. Среди них была и 59-летняя Маша Распутина. За кулисами она дала интервью корреспонденту "Дни.ру".

В шоу-бизнесе долго ходили слухи, что-де у Маши Распутиной и Филиппа Киркорова жаркий роман. Когда они записали совместный трек "Роза чайная", а потом и выпустили альбом, подозрения лишь усилились. Теперь певица решилась рассказать всю правду об отношениях с королем российской эстрады.

"Филипп был всегда влюблен в мое творчество, мы просто дружили, – божится она. – Я нравилась ему просто как певица, как актриса. А он нравился мне за то, что пел песни на стихи Леонида Дербенева".

Что же касается любовного романа, то его Распутина называет "просто стебом", объясняя все тем, что они оба были тогда "молодыми и дерзкими". "Леонид Дербенев нас тогда осудил, сказав, что мы оба хотя и музыкальные, и талантливые, но у нас разная публика, – призналась Маша. – Он тогда нас уверял, что наш роман будет самоубийством. Хотя о дуэте нашем мечтал. Но осуществился он позже, уже после смерти Леонида Петровича (в 1995 году – Прим. ред.)".

Напомним, что Киркоров официально был женат всего один раз – с 1994 по 2005 состоял в браке с Аллой Пугачевой. А у Маши Распутиной брак уже второй – с 1999-го она зарегистрирована с бизнесменом Виктором Захаровым.