Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Воскресенье 26 ноября

02:11"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 17:54Как не переносить свои травмы на партнера? 16:37Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов 15:11"Серебряная клятва": увлекательное фэнтези со славянскими мотивами 14:11Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 13:33Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова 12:04Как решать конфликты в команде: два главных правила 19:28Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 16:16Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых 12:30Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах" 12:23Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой 12:15В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка" 12:03Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира 11:55"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации 11:42О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 10:42Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила 10:28Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову 09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Женатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами 06:21Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 05:16ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками 04:35Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства 03:19Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 02:22Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии 01:10Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода 00:31Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья 00:05Обнаружено новое полезное свойство кофейной гущи 16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым

"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым
852

Грандиозный концерт "Легенды Ретро FM" в ВТБ-Арене собрал суперзвезд. Среди них была и 59-летняя Маша Распутина. За кулисами она дала интервью корреспонденту "Дни.ру".

В шоу-бизнесе долго ходили слухи, что-де у Маши Распутиной и Филиппа Киркорова жаркий роман. Когда они записали совместный трек "Роза чайная", а потом и выпустили альбом, подозрения лишь усилились. Теперь певица решилась рассказать всю правду об отношениях с королем российской эстрады.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Филипп был всегда влюблен в мое творчество, мы просто дружили, – божится она. – Я нравилась ему просто как певица, как актриса. А он нравился мне за то, что пел песни на стихи Леонида Дербенева".

Что же касается любовного романа, то его Распутина называет "просто стебом", объясняя все тем, что они оба были тогда "молодыми и дерзкими". "Леонид Дербенев нас тогда осудил, сказав, что мы оба хотя и музыкальные, и талантливые, но у нас разная публика, – призналась Маша. – Он тогда нас уверял, что наш роман будет самоубийством. Хотя о дуэте нашем мечтал. Но осуществился он позже, уже после смерти Леонида Петровича (в 1995 году – Прим. ред.)".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, что Киркоров официально был женат всего один раз – с 1994 по 2005 состоял в браке с Аллой Пугачевой. А у Маши Распутиной брак уже второй – с 1999-го она зарегистрирована с бизнесменом Виктором Захаровым.

26 ноября 2023, 02:11
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

По теме

Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года"

Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой?

Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой?
Виктория Лопырева – модель, победительница конкурсов красоты, посол ФИФА и красивая женщина непростой судьбы. Несколько лет назад она оказалась в центре скандала. В ухажерах у модели ходили различные статусные мужчины.

Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея

Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея
Юрий Николаев скоро отметит 75-летие. Телеведущий не планирует праздновать на широкую ногу. Мэтр отечественного телевидения и основатель музыкального проекта "Утренняя звезда" Юрий Николаев 16 декабря 2023 года отметит 75-летний юбилей.

BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии

BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии
С 28 ноября по 2 декабря Москва примет BRICS+ Fashion Summit и станет глобальной площадкой для дискуссий профессионалов индустрии моды со всего мира. BRICS – сокращение, состоящее из первых букв названий пяти стран с быстроразвивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова

О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова
24 ноября Александру Маслякову исполняется 82 года. В этот важный день, как и большую часть жизни, рядом с ним неизменно находится одна женщина – любимая супруга Светлана. Долгие годы знаменитый ведущий практически не сходил с экранов и постоянно был на виду.

Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь

Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь
Певица давно уже не выступает с большими концертами. Популярность стремительно снижается, а упоминания в прессе чаще связаны лишь со скандалами. Рассказываем, как Алла Пугачева выглядит в глазах россиян сейчас. Исполнительница хита "Миллион алых роз" сейчас живет не в России.

Выбор читателей

24/11ПтнТоржества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 25/11СбтНачавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 24/11ПтнО ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 24/11ПтнОпустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 24/11ПтнBRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии 26/11Вск"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым