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Суббота 25 ноября

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Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой?

Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой?
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Виктория Лопырева – модель, победительница конкурсов красоты, посол ФИФА и красивая женщина непростой судьбы. Несколько лет назад она оказалась в центре скандала.

В ухажерах у модели ходили различные статусные мужчины. Однако около шести лет назад она предпочла им предпринимателя и госслужащего Игоря Булатова. Все бы ничего, но на момент знакомства с моделью он был женат на Тате Карапетян, более того – супруга была в положении. Виктория Лопырева вскоре тоже забеременела.

Игорь Булатов сделал выбор в пользу блондинки, подав на развод с Татой Карапетян. В этот момент на звезду обрушилось общественное осуждение за то, что она посмела начать отношения с женатым мужчиной и забеременеть от него.

Виктория Лопырева никак не комментировала ситуацию: все эти годы она не давала интервью и не рассказывала подробности личной жизни, лишь изредка публикуя фотографии с сыном (в феврале 2019-го у пары родился мальчика, которого назвали Марк Лионель) и возлюбленным.

В беседе со светской журналисткой Надеждой Стрелец Виктория Лопырева впервые высказалась о ситуации. По словам модели, то время было действительно непростым, она столкнулась с сильным давлением со стороны общества.

"Все, что тогда происходило, это было очень жестоко в отношении меня, как существа, который только что родил. Мне было непонятно, почему это все лилось только в мой адрес. Не будем обесценивать мужчину, который делает какой-то выбор", – высказалась Лопырева.

По словам модели, она никого не заколдовала и не уводила насильно. Как отметила собеседница Стрелец, случается разное. "Я не говорю, что я святая. А кто святой?" – резюмировала Виктория Лопырева.

25 ноября 2023, 14:11
Фото: Vadim Tarakanov/ / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ютуб-канал Надежды Стрелец✓ Надежный источник

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Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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