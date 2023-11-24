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Пятница 24 ноября

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Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея

Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея
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Юрий Николаев скоро отметит 75-летие. Телеведущий не планирует праздновать на широкую ногу.

Мэтр отечественного телевидения и основатель музыкального проекта "Утренняя звезда" Юрий Николаев 16 декабря 2023 года отметит 75-летний юбилей. Но делать из своего дня рождения громкое событие Юрий Александрович не планирует. Почему торжества не будет, он рассказал в эксклюзивном интервью женскому журналу "Клео.ру".

Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея. Он подчеркнул, что не понимает, как можно в нынешних реалиях вообще что-то отмечать. Юбиляр поделился своими впечатлениями о том, как под его окнами часто собираются шумные компании в выходные и пятничные вечера, что для него совершенно немыслимо на сегодняшний день.

"Я живу на набережной Москвы-реки и вижу в окно, как каждую пятницу и субботу люди гуляют в мужских барах, в стрип-барах. Сейчас гибнут наши ребята, а тут праздничные салюты, яркие прожектора, музыка... Я этого понять не могу. В другое время – ради Бога, но сейчас это странно", – отметил телеведущий.

Юрий Николаев. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Юрий Николаев подчеркнул, что его не прельщает мысль о каком-то грандиозном торжестве в честь юбилея, также как и награды, которыми хвалятся некоторые публичные люди. По словам телеведущего, ордена и награды достойны получать только бойцы, которые находятся на передовой.

Знаменитый телеведущий признался, что планирует провести праздничный день в кругу семьи. Юрий Николаев отметил, что на Первом канале о нем выйдет выпуск "Субботнего вечера". Также пройдет эфир "Доброго утра" с участием народного артиста России.

24 ноября 2023, 19:28
Юрий Николаев. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda /www.globallookpress.com
Женский журнал "Клео.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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