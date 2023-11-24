Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха

Певица в свои 59 лет не стесняется надевать обтягивающие вещи. В них Азиза выглядит потрясающе. Рассказываем, в чем секрет артистки.

Артистка с большим удовольствием демонстрирует подтянутое тело. Исполнительница хитов 90-х считает, что ей очень повезло с генетикой. Об этом Азиза рассказала женскому журналу Клео.ру. При этом певица напоминает о необходимости соблюдения здорового образа жизни. она плавает, бегает и не имеет проблем с обменом веществ.

Особое место в системе ценностей 59-летней женщины занимает позитивное мышление. по мнению певицы, негатив люди пытаются заесть калорийной пищей. В этом и кроется секрет певицы. Для того, чтобы не тянуло на булочки и колбасу, необходимо избавляться от негативных образов в голове.

"У меня это тоже было, но 20 лет назад. Сейчас я живу спокойно, поэтому холодильник после 22 часов не открываю", – резюмировала исполнительница песни "Милый мой, твоя улыбка".



Обожает Азиза и свои привлекательные формы. На них клюют мужчины, это очевидно. Не так давно появилась информация о наличии у певицы юного любовника. Слухи женщина не комментирует, сохраняя тайну. Отметим, что личную жизнь звезда старается не афишировать. Детей у нее нет.

Напомним, что впервые уроженка Ташкента заявила о себе на всю страну в 1988 году. Она приняла участие в престижном конкурсе. Основные призы достались другим, но Азиза завоевала любовь зрителей. С именем певицы связана скандальная история. Во время ее участия в сборном концерте в Санкт-Петербурге , был убит Игорь Тальков. В совершении преступления и смерти кумира миллионов обвинили охранника Азизы. Якобы, он вступился за певицу во время определения очередности выхода к зрителям. После этого была развернута травля в отношении женщины.