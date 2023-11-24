Женатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога

Ведущий женился в четвертый раз. Молодая супруга помогла мужчине восстановиться после инсульта. Сейчас Дмитрий Дибров выглядит великолепно для своего возраста.

64-летний шоумен имеет категоричное мнение по вопросам внешнего вида публичных людей. Он считает, что его коллеги обязаны радовать внешним видом зрителей. Об этом он рассказал во время беседы с представителем женского журнала Клео.ру. Дмитрий Дибров не считает зазорным обращаться к специалистам, которые дарят человеку возможность выглядеть лучше.

"Зритель не должен видеть старую, обрюзгшую физиономию. Так что, когда надо, я обращаюсь к косметологам", – резюмировал телеведущий.

Дмитрий Дибров женат в четвертый раз. Не исключено, что мужчина хочет соответствовать внешности молодой и красивой 34-летней Полине. Шоумен познакомился с юной моделью, когда ей было всего 17. Свадьба состоялась весной 2009 года. Сейчас семья воспитывает трех сыновей, рожденных в браке. Старшему Александру 13, Федору скоро 10, Илье 8.

На отечественном ТВ Дмитрий Дибров давно. Он начал работать корреспондентом еще в 80-х. За это время осветил десятки проблемных тем, помог сотням людей. Через несколько лет мужчина продвинулся по карьерной лестнице и уже начал руководить телевизионными проектами, создавать собственные программы. Сейчас его часто можно увидеть на одном из центральных каналов. Ведущий в рамках подкаста помогает зрителям разобраться с актуальными вопросами.

Зимой 2020 года Дмитрий Дибров пережил микроинсульт. У мужчины начались проблемы с памятью. Восстановиться ведущему помогли близкие, друзья и опытные специалисты. Вернуться в эфир шоумен смог уже через несколько месяцев.