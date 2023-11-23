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Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро

Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро
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Если в карьере Кирилл Кяро быстро добился успеха, то в личной жизни ему повезло далеко не сразу.

Знаменитый актер строит карьеру в кинематографе уже не один десяток лет. За годы карьеры он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов. Успеха и признания в профессии звезде не пришлось ждать слишком долго, чего не скажешь о настоящей любви. Найти вторую половинку и построить крепкую семью Кирилл Кяро смог лишь со второй попытки.

Многие зрители знают артиста по картинам "Ликвидация", "Нюхач", "Застава Жилина", а также нашумевшему сериалу "Эпидемия", который вышел на экраны в 2019 году. О своем творчестве Кирилл Кяро рассказывает с удовольствием, а вот личную жизнь предпочитает не афишировать.

Известно, что в первый раз связать себя узами брака актер решился еще в молодости. Однако о том, что эта затея не приведет ни к чему хорошему, его заранее предупреждали. Однажды, будучи студентом четвертого курса, Кяро решил узнать свою судьбу и обратился к ясновидящему. Тогда артиста предостерегли от женитьбы, но совета он не послушал.

Вскоре после предсказания актер решился создать новую ячейку общества вместе с однокурсницей Анастасией Медведевой. Избраннице досталась звучная фамилия артиста, но союз не просуществовал и года. Кирилл Кяро объяснял, что они с супругой оказались слишком молоды для семейной жизни и быстро разошлись.

Поговаривали, что возлюбленная не захотела покидать страну и уезжать вместе с кинозвездой за границу. Тогда Кяро сбежал от жены в Эстонию, где родился и вырос. Но перед этим супруги официально развелись. К счастью, после возвращения на родину артист оправился от любовного разочарования. Залечить душевные раны ему помогла новая судьбоносная встреча.

В родной стране Кирилл Кяро познакомился с Юлией Дузь, которая занимала должность директора по рекламе Русского драматического театра. Через некоторое время актер вернулся в Россию окрыленным и с новой любовью. Избранница поддержала решение артиста возобновить работу в Москве и подарила ему очаровательную дочку Миру.

Совсем скоро малышке исполнится уже пять лет, но ее родители до сих пор не оформили отношения официально. Но имеют ли значение такие мелочи, как штамп в паспорте, если в семье царит счастье и гармония? К тому же, Кирилл Кяро и без того называет свою спутницу женой.

23 ноября 2023, 16:41
Кирилл Кяро. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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