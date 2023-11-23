Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева

Сегодня Романа Васильева называют одним из самых перспективных молодых актеров страны. 29-летний артист начал строить кинокарьеру не так давно, но за столь короткий срок уже успел проявить себя в нашумевших проектах.

Широкая известность пришла к Роману Васильеву благодаря сериалам "Идентификация" и "Жить жизнь". В первой картине актер поразительно правдоподобно сыграл адвоката с ДЦП, а ради второго проекта перевоплотился в обольстительного хирурга. Когда артист появляется на экране, от него едва ли возможно оторвать взгляд, поэтому складывается впечатление, что и в реальной жизни он избалован вниманием. Но это мнение – всего лишь стереотип.

Несмотря на привлекательную внешность, талант и харизму, Роман Васильев всегда отличался скромностью. К тому же, судьба красавца-актера складывалась не так легко, как может показаться на первый взгляд. Он появился на свет в 1994 году в молдавском городе Бельцы. Когда мальчику было шесть лет, его семья перебралась в российскую столицу. А вскоре радость от переезда омрачила трагедия – Роман потерял отца.

Будущий актер рос замкнутым ребенком. Справиться с этой проблемой мальчику помогала мама, которая водила его на занятия по технике речи. Долгое время Роман мечтал стать моряком, а когда пришло время выбирать жизненный путь, решил поступить в Школу-студию МХАТ. Однако его профессиональный путь был не самым простым.

В какой-то момент Роман Васильев разочаровался в актерстве и решил, что занимается не тем делом. Несмотря на это, развиваться в профессии он не прекращал. Вскоре упорная работа принесла свои плоды. В 2018 году артист дебютировал на российских экранах в сериале "Лучше, чем люди", затем попал в Голливуд и снялся в картине "Алиенист", а уже через несколько лет к нему пришла настоящая популярность.

Последние пару лет оказались для Романа очень насыщенными в профессиональном плане. Он проявил себя в нескольких проектах, обрел тысячи поклонников и покорил сердца многих зрительниц. Разумеется, почитательницы актера не перестают задаваться вопросами о том, что происходит в его личной жизни. Однако эту тему Васильев не освещает. Артисту не раз приписывали романы с коллегами по цеху, но ту единственную, судя по всему, он пока не встретил.