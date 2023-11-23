Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства

Имя певца когда-то гремело на всю страну. То ли слава, то ли богатство сыграло с Евгением Осиным злую шутку? После его гибели долго решался вопрос с разделом имущества и авторских прав.

Внебрачная дочь знаменитого певца осталась и без имущества отца, и без его творческого наследия. Последняя сожительница артиста Елена Скорнякова рассказала Пятому каналу, как они живут после ухода Евгения Осина. Его не стало в 2018 году из-за недугов, спровоцированных алкоголизмом.

Девочка была рождена во время отношений певца с его матерью. Официально пара так и не стала супругами. Елена Скорнякова утверждает, что попросту не успели расписаться в ЗАГСе. При этом Осин никогда не ставил под сомнение отцовство. У исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" за плечами было два официальных брака. в первые он женился на коллеге Елене Куштаниной. Во втором браке с Натальей Черемисиной родилась дочь Агния. Девочка с мамой были вынуждены бежать от Осина из-за приступов алкогольной агрессии.

На одном из последних видео певец на вопрос о количестве детей утверждает, что у него только один ребенок – Агния. Стоит ли доверять словам человека, который пил почти каждый день? Специалисты не берутся ответить достоверно.

Внебрачная и официальная дочь, а также последняя сожительница певца судились из-за наследства артиста. После его ухода осталась недвижимость, мотоцикл, творческое наследие в виде популярных песен. Закон встал на сторону Агнии. Она получила все. Анастасии лишь разрешили исполнять некоторые популярные композиции. Можно сказать, что ей досталась лишь дырка от бублика. Иными словами – ничего существенного.

"Отчислений для нас нет. Мы не получаем никакие деньги", — пояснила Елена Скорнякова.

Сейчас внебрачная дочь артиста занимается собственной музыкальной карьерой. По словам ее матери, девушка старается не афишировать родство с Евгением Осиным.