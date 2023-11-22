От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

На протяжении всей своей карьеры Филипп Киркоров не перестает перевоплощаться и удивлять публику. Уже много лет поп-король экспериментирует со своим имиджем, с легкостью отказываясь от того, что ему наскучило. Сегодня сосчитать образы, которые сменил артист, практически невозможно. Поэтому "Дни.ру" вспоминают самые яркие и эффектные из них.

Роскошная черная шевелюра

Именно эта из всех причесок певца запомнилась публике больше всего. Долгие годы артист с гордостью носил густую копну своего натурального цвета и, казалось, не планировал ей изменять. Волосами исполнителя восхищались, а укладку мечтали повторить. Однако в 2018 году Филипп Киркоров предстал перед поклонниками совсем другим.

Модное каре

Этот необычный образ поп-король примерил на себя во время съемок клипа на песню "Цвет настроения синий". Композиция стала хитом и покорила миллионы слушателей сразу после выпуска. Не меньше поклонников появилось и у нового имиджа певца. Многие считали, что удлиненное каре артисту очень подходит, но в реальную жизнь этот образ он забирать не стал.

Ретро

Во второй половине 2018-го стало понятно, что останавливаться в своих перевоплощениях Филипп Киркоров не намерен. Через несколько месяцев после выхода хита "Цвет настроения синий" артист выпустил совместную песню "Ибица" с Николаем Басковым. Для съемок клипа певцам подобрали ретро-прически, которые они, разумеется, примерили лишь на время.

Афрокосы

В 2020 году Филипп Киркоров предстал перед публикой в новом образе не только на экранах, но и в реальной жизни. Поп-король кардинально сменил имидж и променял свою объемную шевелюру на афрокосы. Впрочем, эта необычная прическа тоже не прижилась на голове артиста на долгое время.

Седые кудри

Казалось, после всех экспериментов с волосами удивить публику еще больше певцу уже не удастся. Однако через некоторое время он появился перед поклонниками со своей натуральной сединой. А затем у артиста и вовсе отросли шикарные белые кудри. Своего естественного цвета волос Филипп Киркоров продолжает придерживаться и сейчас, но теперь уже с другой, более короткой прической.