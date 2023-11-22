Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN

Сегодня, 22 ноября, певец SHAMAN отмечает день рождения. Ему исполняется 32 года.

Многие в этом возрасте только начинают свой творческий путь и достигают первых высот в карьере. Однако Ярослав Дронов уже превзошел немалую часть коллег по востребованности и популярности. И дальше, нет сомнений, его ждет еще больший успех. Впрочем, нельзя сказать, что все приобретенное далось певцу SHAMAN легко.

Ярослав Дронов появился на свет в 1991 году. Когда будущему артисту исполнилось четыре года, он увлекся музыкой и начал активно проявлять свой талант. В детстве юный певец выступал в ВИА "Ассорти" в родном Новомосковске, а затем получил три музыкальных образования.

Казалось бы, такому одаренному и целеустремленному человеку должны были быть открыты все дороги. Однако его путь к признанию оказался долгим и тернистым. Певец SHAMAN рассказывал, что шел к успеху около 15 лет. Но несмотря на трудности, Ярослав не сдавался и не опускал руки. С подросткового возраста он пел в ресторанах, затем принимал участие в разных проектах и пытался привлечь внимание слушателей. И лишь к 30-ти годам ему удалось добиться желаемого.

Сейчас Дронов является одним из самых известных и обсуждаемых артистов нашей страны. Первую громкую славу певцу принесла песня "Встанем", которую он выпустил два года назад. За последние пару лет исполнитель проделал большую творческую работу и покорил публику. Но мало кто из его огромной армии поклонников знает, каким SHAMAN был до популярности.

Многие даже не догадываются, что, будучи подростком, любимец публики выглядел не совсем так, как его привыкли воспринимать теперь. Ярослав не раз рассказывал, что благодаря заботливым родственникам был довольно упитанным юношей. По признанию исполнителя, к 15 годам его вес достиг 92 кило.

С недостатками фигуры SHAMAN через некоторое время разобрался, но к 18 годам его внешность претерпела еще одно серьезное изменение. Певец делился, что решил "обнулиться" с наступлением совершеннолетия, побрившись налысо. Сегодня исполнителя сложно представить с такой прической, но тогда, по его признанию, он ходил с ней целый год.

Самый жуткий факт биографии Дронова заключается в том, что из-за трагического стечения обстоятельств в нашей стране мог бы не появиться такой выдающийся артист. Ярослав Дронов рассказывал, что дважды едва не погиб. В первый раз певец оказался на волосок от смерти в детстве, когда чудом не попал под машину. А в 12-летнем возрасте Ярослав чуть не утонул в реке. Тогда его жизнь спас отец, который вовремя оказался рядом.

К счастью, сегодня исполнитель по-прежнему здесь – радует нас своим талантом и пожинает плоды своего творчества. Ранее "Дни.ру" писали о том, что слова из песни певца SHAMAN высекли на огромном памятнике.