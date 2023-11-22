"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание

Участник дуэта "Чай вдвоем" рассказал об одном из самых сложных испытаний в своей жизни. Рассказываем, смог ли Денис Клявер преодолеть все препоны.

48-летний певец не скрывает, что за годы музыкальной карьеры у него случались разные ситуации. При этом длительная звездная болезнь обошла артиста стороной. Об этом Денис Клявер рассказал в беседе с представителем Пятого канала. Популярность настигла молодых участников дуэта "Чай вдвоем" стремительно. Волна зрительской любви накрыла певцов с головой в середине 90-х после их первого масштабного выступления на музыкальном конкурсе "Ялта – Москва. Транзит".

"Мы за короткое время стали очень популярными. Конечно, я потерялся. Позавчера я был еще никто. Стою и говорю, что все, куда дальше-то, все у твоих ног, вся страна тебя любит", — решился на признание Денис Клявер.

Музыкант подчеркнул, что вовремя одумался и избавился от звездной болезни. После успеха к участникам дуэта пришло забвение. Именно после этого пришло осознание – успеха можно добиться только ежедневно работая, кропотливо выполняя поставленные задачи. Напомним, что дуэт "Чай вдвоем" радует российских зрителей с 1994 года. В 2012 певцы объявляли о завершении совместной работы и начале построения сольной карьеры. К слову, это удалось сделать и Денису Кляверу, и Стасу Костюшкину. В 2022 году музыканты приняли решение воссоздать коллектив, оставив прежнее название.

Не так давно певица Ева Польна призналась, что Денис – отец ее дочери Эвелин. Девочка рождена вне брака с музыкантом, но он ее признал и помогает с воспитанием. всего Денис Клявер был официально женат три раза. От этих отношений родилось двое сыновей. Артист гордится ими и рассказывает о заслугах ребят на своей странице в социальных сетях.