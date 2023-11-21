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Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына

Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына
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Яна Рудковская похвасталась успехами наследника, защищая его перед сплетниками.

Семья известной бизнес-леди уже много лет считается образцом для подражания. Однако помимо почитателей и поклонников, продюсеру и ее мужу Евгению Плющенко приходится сталкиваться с недоброжелателями. Атакуют злые языки и сына супругов Александра. Но если на критику в свой адрес Яна Рудковская часто закрывает глаза, то наследника обижать не позволяет.

Не секрет, что старший сын звездной четы тренируется и строит карьеру с малых лет. На сегодняшний день Саша уже зарекомендовал себя как серьезный спортсмен и звезда ледовых шоу. Однако у многих он по-прежнему ассоциируется с забавным прозвищем Гном Гномыч, которое ему когда-то дали родители. Из-за этого над юным фигуристом часто подшучивают.

Очередным поводом для забавы стала афиша новой постановки Евгения Плющенко "Русалочка". На ней Александр предстал в образе краба. Некоторые пользователи решили поиронизировать на эту тему, окрестив мальчика Краб Крабычем. А кто-то и вовсе заявил, что когда-нибудь он будет вынужден тратить заработанные деньги на психологов. Тогда Яна Рудковская нарушила молчание и встала на защиту сына.

Продюсер ответила всем недоброжелателям в своем телеграм-канале, а заодно раскрыла заработки 10-летнего сына. Супруга Евгения Плющенко дала понять, что сплетникам следовало бы считать не будущие расходы на психологическую помощь ее наследника, а его богатства. Телеведущая заявила, что в свои годы Саша уже накопил на роскошное жилье на Патриарших прудах. А дальше, как намекнула блондинка, состояние ее сына будет только расти.

"После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет", – ответила злым языкам Яна Рудковская.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Яна Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей.

21 ноября 2023, 15:31
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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