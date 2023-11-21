Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске

В социальных сетях наследника Жанны Фриске появился новый ролик. Платон показал, как играет на электрогитаре.

Знаменитая певица и любимица публики покинула нас в 2015 году. В тот злополучный и скорбный момент ее маленькому сыну было чуть больше двух лет. С тех пор мальчик сильно подрос и начал превращаться в одаренного юношу.

Последние годы школьник живет вместе с отцом Дмитрием Шепелевым и его новой семьей. А с родственниками со стороны покойной родительницы мальчик не общается. Возможно, когда-нибудь сын Жанны Фриске все же наладит связь с бабушкой, дедушкой и тетей и узнает больше о маме, которую потерял так рано. Впрочем, он и без того растет как две капли воды на нее похожим.

Поскольку Дмитрий Шепелев тщательно оберегает наследника от любопытной публики, о жизни мальчика известно мало. Но иногда школьник все же дает о себе знать в социальных сетях. Так, накануне в его блоге появился новый ролик. На кадрах Платон демонстрирует свои музыкальные способности, играя на электрогитаре.

Многие подписчики отмечают, что ребенок унаследовал от покойной родительницы не только внешность, но и талант. Нет сомнений, когда-нибудь его ждет большое будущее. К тому же, 10-летний Платон явно растет целеустремленным и трудолюбивым. В записи к видео школьник рассказал, что ему пришлось упорно репетировать соло, но результат его порадовал. А ранее "Дни.ру" писали о том, что сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева становится частью шоу-бизнеса.