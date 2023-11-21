Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам

Ксения Бородина порассуждала на важную тему в своем телеграм-канале.

Личная жизнь звезды "Дома-2" на слуху уже много лет. К радости сплетников, с каждым годом поводов для обсуждений становится все больше. К своим 40 брюнетка успела пережить два развода. Многие могут сказать, что раз уж светская львица не смогла построить крепкий брак, значит и рекомендации на подобные темы ей давать не стоит. Однако Ксения Бородина не перестает делиться с публикой своим опытом.

В личных блогах ведущая телестройки часто разбирает истории почитательниц и делится своим мнением на разные ситуации. Накануне звезда в очередной раз подняла в своем телеграм-канале тему отношений. В посте знаменитость порассуждала о том, когда стоит переводить любовный союз на новый уровень.

В своей записи Ксения Бородина дала бесценный совет всем женщинам. Светская львица порекомендовала подписчицам не торопиться вступать в брак. Брюнетка объяснила, что ставить штамп в паспорте лучше после нескольких лет отношений, когда закончится конфетно-букетный период. В противном случае, как считает звезда, есть риск ошибиться в человеке и разочароваться.

"По своему опыту скажу, если вы в отношениях меньше 2 лет, больше рисков разбежаться", – предупредила Ксения Бородина.

Знаменитость не отрицает, что истории со счастливым концом в подобных случаях тоже встречаются. Телеведущая отметила, что некоторые пары идут в загс спустя несколько дней после знакомства и живут вместе всю жизнь. Однако риск не оказаться в их числе, как считает Ксения Бородина, слишком велик.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что оставившая детей Ксения Бородина объяснила свое решение уехать из России.