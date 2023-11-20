Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала

Лариса Гузеева без стеснения высказала свои мысли и чувства в студии популярного телешоу.

Знаменитая телеведущая известна не только своими творческими успехами, но и бойким характером. Актриса никогда не стеснялась высказывать свое мнение и говорить правду, даже если она была не самой приятной. Таких принципов звезда придерживается как в своем блоге, так и на работе. Накануне Лариса Гузеева снова это доказала.

На этот раз свою прямолинейность ведущая проявила в шоу "Перепой звезду", где занимает кресло жюри. Звезда "Давай поженимся" выдала неприятную правду в эфире Первого канала, комментируя выступление одной из участниц передачи – 25-летней Софии Салиховой. Девушка исполнила в студии программы хит Анны Асти "Девочка, танцуй!". Однако ее выступление телеведущая сурово раскритиковала.

Лариса Гузеева призналась, эта песня является одной из ее любимых. Более того, при первом прослушивании композиции актриса не смогла сдержать слез. При этом выступление Софии вызвало у нее противоположные эмоции. Член жюри разозлилась и огорчилась из-за того, что конкурсантка не смогла передать главный смысл хита.

"Это же такая трагедия для девчонки. Почему про это не спели хотя бы две строчки? Вас не хочется утешать", – высказалась разгневанная Лариса Гузеева.

Впрочем, это не единственный раз за последнее время, когда телеведущая так открыто проявляет на публике свои эмоции. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа.