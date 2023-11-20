Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость

Ирина Понаровская рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме.

Минувшей весной знаменитая артистка отметила юбилей. Но если не знать, что этот день рождения стал для звезды 70-м, угадать ее истинный возраст практически невозможно. Певица выглядит намного моложе своих лет, к тому же, по-прежнему может похвастаться прекрасной фигурой. Однако Ирина Понаровская не скрывает, что стройность дана ей не от природы.

Как рассказывала любимица публики ранее, в подростковом возрасте она весила около 78 килограммов. Теперь же вес звезды составляет всего 55. Артистка признается, что ради избавления от лишней жировой прослойки ей приходилось изнурять себя диетами и заниматься спортом. С тех пор прошло много лет, но работать над собой певица по-прежнему не прекращает.

В беседе с женским журналом "Клео.ру" Ирина Понаровская рассказала, как ей удается оставаться стройной. Исполнительница хита "Рябиновый бусы" заявила, что сохранять форму ей помогает "очень скромный, красивый и здоровый" образ жизни. По словам артистки, ее утренний распорядок дня очень прост. После пробуждения она выпивает чашку кофе и кормит собак, а затем наряжается и выходит на прогулку.

"После прогулки можно позволить себе что-то чуть-чуть съесть. Но что-то здоровое и правильное", – раскрыла свою хитрость Ирина Понаровская.

Впрочем, всегда соблюдать идеальное питание звезда не стремится. Иногда певица может побаловать себя бокалом хорошего вина и несколькими ломтиками сыра. С такой же легкостью она относится и к своим возрастным изменениям. Ранее "Дни.ру" показывали, как Ирина Понаровская выглядит вблизи без ретуши.