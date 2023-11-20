Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика

Алла Пугачева появилась на публике без привычного аксессуара для волос.

Было время, когда сделать снимок с Примадонной мечтали многие россияне. Теперь у жителей нашей страны такая возможность, очевидно, появится нескоро, если появится вообще. Зато застать артистку на улицах и в магазинах сейчас могут те, кто обосновался на Кипре. Ведь именно туда Алла Пугачева недавно сбежала из Израиля вместе с семьей.

В последнее время на просторах Интернета ходили слухи, что исполнительница хита "Мадам Брошкина" чувствует себя не лучшим образом из-за проблем со здоровьем. Однако внешний вид Примадонны этим догадкам совершенно не соответствует. Накануне в Сети появились новые снимки Аллы Борисовны. На кадрах артистка выглядела невероятно бодро и свежо, но слегка непривычно.

Дело в том, что Алла Пугачева попала на камеру без парика, с которым практически не расстается уже на протяжении многих лет. В таком виде ее застала одна из сотрудниц элитного бутика в Лимассоле. Вероятно, звезда не ожидала, что к ней подойдут в этот момент, но все равно сделала снимки с поклонницей. Кадры были опубликованы в телеграм-канале Anton S Live.

На фото Примадонна предстала улыбающейся и счастливой. Однако ее прическа из-за отсутствия привычной накладки казалась необычной. Волосы звезды были взъерошены и выглядели, как принято говорить, торчком. Судя по всему, перед походом в бутик она сделала модную "небрежную" укладку. А ранее, как писали "Дни.ру", Аллу Пугачеву тайно сняли во время прогулки с мужем.