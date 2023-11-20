Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова

Рената Литвинова опубликовала в блоге новый снимок. Внешний вид знаменитости вызвал у пользователей беспокойство.

Вот уже полтора года известная актриса не живет в России. Она оказалась в числе первых звезд, которые покинули страну в непростое время и перебрались за границу. После отъезда блондинка обрела новый дом во Франции. Однако так ли хорошо на Ренату Литвинову влияет жизнь за рубежом, как может показаться на первый взгляд?

Не секрет, что знаменитость активно ведет социальные сети. Так, накануне актриса показала подписчикам результаты новой фотосессии. Вероятно, она ожидала получить от поклонников сотни комплиментов, но их реакция оказалась прямо противоположной. Вместо похвалы фанаты засыпали комментарии под постом встревоженными сообщениями.

На новых снимках, одним из которых поделились 7Дней.ру, Ренату Литвинову запечатлели в полный рост. Звезда позировала у одного из зданий в обтягивающих брюках черного цвета и топе с открытыми плечами. В результате почитатели смогли внимательно рассмотреть фигуру своей любимицы. И то, что подписчики увидели, им не понравилось.

Как известно, актриса всегда могла похвастаться отсутствием лишнего веса. Однако в последнее время, как отмечают поклонники, она будто бы похудела еще больше. Теперь, по их мнению, внешний вид звезды кажется истощенным и болезненным. Вероятно, фанаты ошибаются, когда приписывают блондинке проблемы со здоровьем. Но менее тревожно за нее от этого не становится. А ранее "Дни.ру" писали о том, что появившаяся в платье невесты Рената Литвинова стала совсем другой.