Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов

Легендарный рок-коллектив продолжает концертный тур. В каждом городе происходит невероятное: чему продолжают удивляться поклонники.

40-летний юбилей отмечает легендарная рок-группа "Алиса". В честь праздника команда подготовила фееричное шоу, которое шокировало фанатов яркостью, звуком и наполнением программы. Некоторые из поклонников даже успели назвать все происходящее в зале своеобразной черно-красной магией: сказывалась и манера одежды гостей, музыкантов и особое световое шоу, в котором преобладал, конечно же, красный. Об этом сообщает Пятый канал.

Сотни посетителей разных возрастов во время концерта сливались в единое целое, подпевая хитам "Алисы". Все билеты на выступление были проданы задолго до начала. Лидер музыкального коллектива смог зарядить драйвом всех, кто пришел в этот вечер в зал. Впереди у группы турне по городам Российской Федерации.

"Алиса" основана в 1983 году. Коллектив в невероятно короткие сроки стал популярен сначала в родном Ленинграде, а затем и во всем Союзе. Лидером и автором большинства хитов является Константин Кинчев. 64-летний музыкант на каждом концерте по-прежнему удивляет поклонников невероятной энергией и активностью.

Напомним, ранее Дни.ру рассказывали о гибели сооснователя коллектива Андрея Шаталина. тело 63-летнего музыканта на съемной квартире нашел его сын. По предварительной информации, рокер долгое время боролся со сложным заболеванием. Сообщалось, что криминальной составляющей в уходе из жизни Шаталина не было. Прощание с мужчиной состоялось 18 ноября на территории Ленинградской области. Сказать последние слова мужчине пришли друзья, близкие и самые преданные поклонники.