Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов

Примадонна не против приехать на родину, чтобы выступить. Сколько придется выложить тем, для кого Алла Пугачева станет "гвоздем" вечеринки?

Певица, несмотря на заявления о завершении карьеры, готова приехать на родину для выступления. Секретный концерт обойдется организаторам в копеечку. Стоимость новогоднего корпоратива, на котором гостей развлечет Алла Пугачева, составит 46 миллионов рублей. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее Примадонна была готова взять в руки микрофон за сумму меньше на 13,8 миллионов. Можно сделать вывод, что аппетиты растут. При этом условия в райдере остались прежними: полная анонимность приезда, отсутствие анонсов и информации в прессе. Алла Пугачева, вероятно, не зря заявляла о том, что в России о ней еще услышат. Об этом напоминает Канал 360. Сейчас артистка вместе с мужем-иноагентом и детьми находится на Кипре. Певицу заметили, как сообщает Ura.ru, гуляющей по местным улочкам недалеко от монастыря. Напомним, что вся семья уехала сначала в Латвию, затем перебралась в Израиль. Вернутся ли они в Россию? На этот вопрос никто внятного ответа дать не может.

74-летняя певица долгое время была кумиром миллионов. пожалуй, ее можно назвать долгожителем. Свой творческий путь Алла Пугачева начала в 1965 году. Женщине по-настоящему везло с друзьями и окружением. Талантливой певице помогали и с продвижением, и с написанием песен, и со съемками клипов. Позже она создавала авторские программы, радиопередачи и принимала участие в кино в качестве актрисы. Впервые о прекращении гастрольной деятельности заявила в 2010. Через 12 лет после этого уехала вслед за мужем за пределы Российской Федерации.