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Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу?

Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу?
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Не за горами новогодние праздники. Многие люди и компании задаются вопросом, кто из российских звезд является наиболее предпочтительным для корпоративов?

Одним из самых популярных исполнителей для новогодних корпоративов стал рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, стал. Энергичные выступления и харизма артиста делают его идеальным выбором для различных мероприятий.

Баста, являющийся одним из самых успешных российских рэп-исполнителей, завоевал популярность своими яркими текстами и уникальным стилем. Его песни стали настоящими хитами и набрали миллионы просмотров на популярных музыкальных платформах.

Василий Вакуленко известен своими энергичными выступлениями, которые наполняют залы позитивной энергией и создают неповторимую атмосферу праздника. По информации "Общественной службы новостей", стоимость 45-минутного выступления рэпера составляет около десяти миллионов рублей. Филипп Киркоров и Григорий Лепс также вошли в этот список.

Исполнители уже составляют график новогодних выступлений. Среди ведущих мероприятий самыми дорогими стали Гарик Мартиросян и Андрей Малахов. Их гонорар может составить примерно пять миллионов рублей.

Выбор Басты для новогодних корпоративов также связан с его широкой аудиторией и универсальностью его музыки. Его песни охватывают различные жанры и темы, что позволяет угодить разнообразным вкусам и предпочтениям аудитории. Это делает его музыку доступной и привлекательной для разных возрастных и социальных групп.

2 ноября 2023, 14:41
Фото: Pixabay.com
rostovgazeta.ru✓ Надежный источник

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